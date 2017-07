Zekhnini ser likheter med Mohamed Salah

– Jeg har sett han spille og ja, jeg er en lik spiller. Jeg er rask og en god dribler, og jeg håper å score noen mål og lage noen målgivende pasninger, sa den tidligere Odd-spilleren på en pressekonferanse.

Mohamed Salah, som nylig gikk til Liverpool fra Roma, var på lån i Fiorentina i 2015 og imponerte stort. Nå har klubben fått en ny lynrask ving. Zekhnini markerte seg med scoring i debuten mot Trento onsdag.

Nå vil unggutten spille seg inn på laget også i Serie A.

– Jeg kommer til å gjøre mitt beste på trening for å vise treneren at jeg er god nok til å spille. Jeg tenker ikke på hvor mye spilletid jeg vil få, jeg konsentrerer meg om å gjøre det bra på trening hver dag for å bevise at jeg er klar for å spille i Serie A, sa 17-åringen.

Zekhnini fortalte videre at han har sett mye Serie A-fotball og bemerket seg at det er en tøff og taktisk liga. Han har studert Salah, Juan Cuadrado og Paulo Dybala og håper ligaen kan hjelpe ham med å forbedre spillet sitt.

Når det kommer til posisjon på banen, er han klar på at han kan variere.

– Jeg er god med begge føttene så jeg kan komme ned til linjen og slå inn, men jeg har også et godt skudd, så jeg kan trekke meg og skyte også, fortalte Zekhnini og la til at han ser fram til å spille under Stefano Piolo.

(©NTB)