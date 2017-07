Tyskland sendte Italia ut av kvinne-EM

Italienerne tapte også mot Russland og er for første gang ikke blant de åtte beste i et fotball-EM for kvinner.

Tyskland er med sin 2-1-seier på 2.-plass i gruppen bak Sverige (som slo Russland 2-0), men fortsatt er ingen lag i EM klare for kvartfinale. Russland er bare ett poeng bak svensker og tyskere og kan ikke avskrives.

Josephine Henning ga Tyskland en oppskriftsmessig ledelse i Tilburg da hun i det 19. minutt utnyttet en tabbe av Italias keeper Laura Giuliani og nikket sitt lag i ledelse.

Båret ut

Giuliani gjorde opp for seg med en flott redning da Anja Mittag holdt på å gjøre 2-0, og i stedet utlignet Ilaria Mauro i slutten av første omgang da hun nådde et innlegg fra Barbara Bonansea rett foran Babett Peter ved nærmeste stolpe. Ballen gikk mellom beina på Tysklands keeper Almuth Schult.

Dagen endte ikke bra for Mauro, som måtte bæres ut med skade på overtid i omgangen.

Tyske Mandy Islacker hadde to kjempesjanser i starten av annen omgang, deriblant et skudd i innsiden av stolpen, men det sto uavgjort inntil Giuliani felte Mittag i det 67. minutt.

Peter steg fram og sendte straffesparket i mål, og et par minutter senere ble oppgaven nesten umulig for Italia da Elisa Bartoli ble utvist for sitt annet gule kort.

Klasse

Italia ga seg ikke, og ni minutter før full tid måtte Schult vise klasse da hun avverget et frispark fra Bonansea.

Italia er det forrige lag som slo Tyskland ut av et EM-sluttspill for kvinner. Det skjedde i semifinalen i 1993, året da Norge tok sin forrige EM-tittel ved å slå italienerne i finalen.

Italia gjorde det vanskelig for et tysk lag som skal få problemer med å ta sin sjuende strake EM-tittel, men er selv uten sjanse til å gå videre etter to tap.

Sverige møter Italia i siste runde og trenger faktisk ett poeng for å være helt sikker på avansement, men bare et tysk tap for Russland er en forutsetning for et scenario hvor svenskene ryker ut.

(©NTB)