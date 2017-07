Tettey spilte hele kampen i Norwich-seier

Den tidligere Rosenborg-spilleren har vært i Norwich siden 2012, og forbereder seg til nok en sesong i mesterskapsserien med engelskmennene.

Mot Arminia Bielefeld kom Tettey og co. best i gang. Steven Naismith ga Norwich ledelsen etter 37 minutter. Andreas Voglshammer svarte imidlertid direkte for Bielefeld, før Cameron Jerome ga Norwich ledelsen igjen like før pause.

Nélson Oliveira satte punktum fire minutter før slutt.

Tettey spilte hele kampen for Norwich.

Norwich' neste treningskamp er mot Charlton tirsdag.

