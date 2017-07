Sveriges fotballkvinner på vei mot kvartfinale

Ti minutters togtur fra den norske EM-basen i Apeldoorn testet svenskene stadion der Norge mandag søker oppreisning og EM-frelse mot Danmark. Spissduoen Lotta Schelin og Stina Blackstenius scoret hvert sitt mål i en trygg seier.

Russerne var høyt oppe etter sin 2-1-seier over Italia i åpningskampen, men ble plukket fort ned på jorda av et svensk lag som var klart bedre. Svenskene kjørte over russerne fra start og skapte en håndfull store sjanser bare de ti første minuttene.

Foran Zlatan

En grov keepertabbe måtte til før det ble 1-0 snaut halvveis i første omgang. Tatjana Sjtsjerbak satte seg med en hodeløs utrusning helt ut av spill på Magdalena Ericssons frispark fra midtstreken. Ballen datt ned på hodet til Schelin og fortsatte inn i det tomme målet.

Det var Schelins 87. landslagsmål og gjorde henne til Sveriges mestscorende spiller i EM-sluttspill (kvinner eller menn) med sju, ett flere enn Zlatan Ibrahimovic og Hanna Ljungberg.

– Det har jeg hørt, og det er kult å bli nevnt i forbindelse med slike spillere, men det viktigste i dag var tre poeng, sa 33-åringen, som ble kåret til kampens spiller.

Tidlig i annen omgang plukket Blackstenius opp et dårlig utspark, kriget seg inn i feltet og kjempet ballen forbi Sjstjerbak. Midtstopper Anna Kozjnikova kastet seg for å klarere, men hjalp bare ballen inn i mål.

Hodeskade

– Jeg er glad for resultatet og deler av prestasjonen, spesielt i første omgang, sa Sveriges landslagssjef Pia Sundhage, som etter pause flyttet Schelin ned på kant og satte Fridolina Rolfö inn på topp.

– Det kan være et fint virkemiddel videre i turneringen, sa Sundhage. Skåret i gleden var at Blackstenius måtte ut med en hodeskade.

– Jeg vet ikke hvor ille det er, men det kan være hjernerystelse. Hun sa at hun måtte ut.

Før turneringen var Norge og Sverige sannsynlige kvartfinalemotstandere, men slik ser det ikke ut til å gå. Etter 0-0 mot tittelforsvarer Tyskland i åpningskampen er svenskene fortsatt uten tap og baklengsmål, mens Norge er uten poeng og scoring.

Det betyr etter alt å dømme at Sverige for første gang siden 2001 kommer til å gjøre det bedre enn Norge i et EM-sluttspill.

