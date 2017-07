Stenson offer for innbrudd under British Open

Blant annet stakk tyvene av med alle golfklærne hans.

– Da jeg hadde avsluttet runden min ble jeg informert om at det hadde vært innbrudd i huset jeg bor i. Det er veldig spesielt for meg å spille som regjerende mester foran det fantastiske publikummet på Royal Birkdale, så jeg skal prøve å ikke la det påvirke meg denne uken på noe vis, sa Stenson etter å ha gått andrerunden tre over par.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at familien ikke var i huset da det skjedde.

Stenson, som vant forrige utgave av British Open, rakk å levere tilbake vandretrofeet «The Claret Jug» før det uheldige besøket, men tyvene fikk med seg golfklærne, i tillegg til noen personlige verdisaker.

Stensons klessponsor ordnet imidlertid raskt nye klær, som den regjerende mesteren brukte i regn og vind i Southport.

Etter å ha gått de to første rundene på totalt to over par er Stenson hele åtte slag bak ledende Jordan Spieth fra USA.

