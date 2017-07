Sjögren: – Vi endrer ikke stil nå

– Vi har forberedt oss i seks måneder nå, og drevet med noe vi også tror på framover. Vi kommer ikke til å endre måten å jobbe på nå. Det ville vært dumdristig. Derimot kan vi nok gjøre visse endringer i formasjon for å nå ulike rom på en bedre måte, sier sjefen for Norges kvinnelandslag.

Både hans formasjon, bruken av ulike spillere og forkjærligheten for et ambisiøst og sårbart pasningsspill er blitt kritisert på Norges vei mot to tap så langt i EM.

Norge har ennå ikke scoret mål i mesterskapet, og må ha minst tre stykker mot Danmark mandag for å ha noen sjanse til å gå videre. Selv ikke det er nok om Nederland ikke samtidig slår Belgia.

Drømmescenario

– Vi har faktisk en mulighet, det visste vi ikke rett etter kampen mot Belgia. Da var det ganske mange som trodde at muligheten var ute. Vi har fått en ekstra sjanse, og vi har intet å tape. Det er bare å gasse på, men vi skal gjøre det på en smart og gjennomtenkt måte, sier han.

– Et drømmescenario ville være å få uttelling i begynnelsen og vite at Danmark trenger å åpne seg for å score, fordi de trenger det for å gå videre. Klarer vi det så tror jeg det kan bli en interessant kamp. Det er umulig å si om det vil være nok til å gå videre, men vi skal iallfall gjøre et veldig ærlig forsøk.

Dyp analyse

Svensken har ennå ikke svar på hvorfor stilen han har jobbet med har fungert så dårlig i EM.

– Da vi møtte Sveits i Skien i april, synes jeg vi så gode tendenser. I de to siste kampene før EM møtte vi veldig gode lag i USA og Frankrike. Vi kan ikke regne med å føre spillet mot dem, men vi så tendenser også i de kampene, sier han.

– Det er for tidlig å gjøre den dype analysen av hvorfor det ikke har fungert i EM. Det må vi gjøre etter mesterskapet. Nå gjelder det å vurdere spillet og kampene, se framover og samle kraft inn mot mandagens kamp.

Norge har tapt tre av de fire siste kampene og scoret bare ett mål på de kampene. Totalt har laget ni mål på 11 kamper under Sjögren, men mandag er kravet tre til på 90 minutter mot Danmark.

