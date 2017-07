Selv «Moe» ble rammet da skadene traff Norge

– Sånn er det. Når det blir fokus på det så kommer det noe, sier hun til NTB. 27-åringen er unik ved at hun aldri har gått glipp av en seriekamp for LSK Kvinner.

Wold og Elise Thorsnes ble begge testet under Norges oppvarming torsdag, og ble erklært kampklare først få minutter før kampen mot Belgia. Maria Thorisdottir måtte derimot kaste inn håndkleet og ble erstattet rett før lagene gikk på banen.

Da kampen kom i gang, viste det seg snart at heller ikke Wold var i orden, og hun måtte byttes ut ved pause.

– Det skjedde på trening dagen før kampen, da det bare krampet seg til rundt hofte og rumpe og lår. Jeg klarte nesten ikke å løpe, men så fikk jeg mye god behandling og følte meg egentlig fin igjen. Iallfall var jeg bedre, sier hun.

– Oppvarmingen gikk fint, men nesten det første som skjedde i kampen var at jeg ble hektet i venstrefoten, og da kjente jeg at det krampet seg til igjen. Jeg prøvde å bite tennene sammen, men når jeg ikke kan sprinte for fullt så er det vanskelig å spille.

Hun måtte overlate plassen til Anja Sønstevold, og Thorsnes byttet side. Dermed kom nok en rokering i en norsk bakre firer som endte opp nesten ugjenkjennelig i forhold til den påtenkte.

Måtte velge

Landslagssjef Martin Sjögren vil ikke skylde på skadene eller den dramatiske halvtimen før kamp, der Sønstevold og Emilie Haavi gjorde kampforberedende oppvarming sammen med spillerne som var tatt ut til å starte. I stedet måtte Ingrid Marie Spord rykke inn i laget på kort varsel da Thorisdottir fikk krampetendenser.

– Det er slike ting som hender. Helst vil man ha alle friske, tilgjengelige og tipp topp, men denne gang var det ikke slik, og da måtte vi tilpasse oss situasjonen, sier Sjögren til NTB.

– Vi kunne ikke gå inn i kampen med tre usikre spillere. Da kunne vi blitt tvunget til å gjøre tre veldig tidlige bytter. Maria signaliserte at det ikke kom til å gå, og da tok vi avgjørelsen om å bytte ut henne før avspark.

Håper å bli klar

Wold, som selv er fysioterapeut, ser lyst på utsiktene til å bli kvitt krampeproblemet før kampen mot Danmark.

– Sjansen er stor. Det føles bedre enn det gjorde dagen før kamp, og det virker som det begynner å løsne litt. Vi må bare finne ut hvor dette kommer fra, sier hun.

– Alt annet enn spurting går bra, men det er jo en vesentlig del av fotballen. Jeg har tro på at jeg skal bli klar. Jeg tror alle som er her er veldig revansjlystne, og jeg har iallfall sykt lyst til å spille, sier hun.

Hun var en av åtte spillere som gjorde unna første del av fredagens restitusjonsøkt på treningsstudio, men alle sluttet seg til de øvrige på treningsbanen i Wenum-Wiesel og fulgte med på de andres spilløkt.

– Vi skulle få 30 minutter der, og så skulle vi komme hit slik at alle skal være samlet på feltet. Det er en av hovedprioritetene våre, sier hun.

– I den situasjonen vi er kommet skal vi ikke stenge oss inne på hvert vårt rom. Vi skal snakke med hverandre, støtte hverandre og dra hverandre opp igjen.

