Robertson klar for Liverpool

Det bekrefter Liverpool på sin hjemmeside etter at den skotske landslagsspilleren hadde gjennomført den medisinske sjekken fredag.

– Det kjennes litt surrealistisk ut akkurat nå. Jeg er selvfølgelig fornøyd. Det har vært mye spekulasjoner de siste ukene, men jeg er glad for at avtalen er underskrevet og at jeg er Liverpool-spiller, sa 23-åringen til klubbens hjemmeside.

Robertsons gamle klubb Hull rykket ned fra Premier League etter forrige sesong.

Liverpool har i lengre tid jobbet med å forsterke forsvarsleddet. Southamptons Virgil van Dijk har stått høyt på klubbens ønskeliste. Den overgangen havnet imidlertid på is etter at Liverpool fikk kritikk for fremgangsmåten klubben brukte i jakten på nederlenderen.

