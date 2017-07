MLS innfører videodømming

Det er det såkalte VAR-systemet (Video Assistant Referee) som skal tas i bruk.

– Introduksjonen av VAR skjer etter mer enn tre års research og testing av videoteknologi. Vi har testet systemet i mer enn 100 kamper på forskjellige arenaer i hele landet, heter det i en uttalelse fra MLS.

Håpet er at grepet skal gi mindre frustrasjon over dommerfeil. Under sommerens kontinentcup ble VAR testet med blandet suksess. FIFA-president Gianni Infantino lovpriset tiltaket og mente det gjør fotballen mer rettferdig, men systemet høstet også kritikk for å forsinke spillet.

I en situasjon tok det mer enn fire minutter for dommeren å gjøre om et gult kort til et rødt kort, for deretter å gi det til en helt annen spiller.

Videodømming kan brukes i fire tilfeller i MLS-fotballen: I målsituasjoner, straffespark, direkte rødt kort eller når det er tvil om hvilken spiller som har begått en forseelse.

I USA er det allerede vanlig å bruke videodommere i flere andre idretter.

VAR er allerede innført i australske A-league. Her har tvilsomme videoavgjørelser flere ganger ført til store diskusjoner. Tyskland og Portugal har varslet at videodømming skal utprøves i løpet av de neste sesongene.

