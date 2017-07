Lokalavis: Barcelona med fremstøt på Coutinho

Det skriver lokalavisen Liverpool Echo.

25-åringen er en nøkkelspiller i Jürgen Klopps lag og har nylig signert en ny femårskontrakt med klubben. Det hindrer imidlertid ikke Barcelona i å forsøke å få tak i den teknisk begavede spilleren.

Liverpool Echo skriver at den katalanske storklubben skal ha åpnet med et bud på 80 millioner euro, rundt 748 560 000 millioner norske kroner. Det skal ha blitt avslått tvert av Liverpool med beskjed om at deres juvel ikke er til salgs til noen pris.

Ingen til salgs

Liverpool, som for tiden spiller en oppkjøringsturnering i Hongkong, ønsker å bygge laget rundt Coutinho denne sesongen og Jürgen Klopp gjorde det også klart tidligere i uken at han ikke vil selge noen av sine viktigste spillere.

- Det jeg tenker mest på er hvordan vi kan ta det neste steget med spillerne vi hadde forrige sesong. De gode nyhetene er at vi ikke mistet, og heller ikke kommer til å miste, en spiller vi ønsker å beholde denne sommeren. Det er de beste nyhetene faktisk. Og så får vi se hvem vi kan hente inn i stallen.

Coutinho, som scoret 14 mål i alle turneringer for Liverpool forrige sesong, er en nær venn av Luis Suárez som gikk fra Liverpool til Barcelona for tre år siden. 25-åringen er også barndomsvenn med Barcelona-stjernen Neymar, men det virker ikke som de blir lagkamerater med det første.

Han har også tonet ned ryktene når han tidligere har blitt konfrontert med å bli linket til Barcelona.

- Jeg kan bli her og ende opp med å bli hedret med en statue, eller jeg kan dra et annet sted som Barcelona, Bayern München eller Real Madrid og kun bli én av mange spillere. Her kan man bli noe annet. Jeg har en lang kontrakt med Liverpool, sa Coutinho i mai.

Spiller finale

Coutinho kom inn like etter pause da laget slo Crystal Palace 2-0 i en oppkjøringskamp i Hongkong onsdag.

25-åringen var sentral på 2-0-målet da han skjøt fra kloss hold. Skuddet ble blokkert av en Crystal Palace-spiller, men endte opp i beina på Divock Origi som enkelt satte inn scoringen.

Nå forbereder han seg med resten av laget på å møte Leicester lørdag formiddag i det som blir den siste kampen i Hongkong.

Liverpool serieåpner borte mot Watford lørdag 12. august.

