Korrupsjonsanklaget fotballpresident nektes kausjon

Villar fikk ikke innvilget kausjon fordi det er fare for at han vil rømme. Påtalemyndigheten ønsker ikke at han løslates så lenge etterforskningen i en opprullende korrupsjonssak pågår.

Tirsdag slo spansk politi til og ransaket hovedkvarteret til Spanias fotballforbund (RFEF). Villar er mistenkt for å ha arrangert kamper for Spanias landslag som har gitt hans sønn Gorka økonomiske fordeler i form av lukrative forretningsavtaler.

Han er også anklaget for å ha brukt penger fra forbundet til å søke fordeler for å bli gjenvalgt som president.

I alt ble fire personer arrestert tirsdag morgen, inkludert Villars sønn. Også RFEFs visepresident Juan Padron ble pågrepet.

Villar ble i mai for åttende gang på rad gjenvalgt for en ny fireårsperiode som spansk fotballpresident. Han har lang fartstid som fotballtopp. Helt siden 1992 har han fungert som visepresident i UEFA, og han har vært visepresident i FIFA siden 2002.

