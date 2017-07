Kapteinen klamrer seg til håpet

– Så lenge det er håp og mulighet så klamrer jeg meg fast til det. Det var tungt torsdag kveld, men nederlenderne ga oss et ørlite håp. Vi trenger hjelp fra dem igjen, og om vi selv gjør en jobb som vi ikke har greid så langt i EM, så kan vi plutselig være der, sier landslagskapteinen til NTB.

Nederland måtte kjempe hardt for sin knepne 1-0-seier over Danmark, men de tre hjemmepoengene gjør at Norge ennå ikke er talt ut.

– Etter kampen vår så det veldig svart ut. Da tenkte jeg at det var kjørt, men så fikk vi en god opplevelse da Nederland vant. Vi må score en del mål for å ha en sjanse, og er avhengig av mer hjelp, men muligheten er der. Da må vi jobbe steinhardt for å utnytte den, sier hun.

Stor jobb

Landslaget har fortsatt ikke scoret flere enn to mål i noen kamp under Martin Sjögren, og bare ni til sammen i de 11 kampene under hans ledelse. Nå er kravet seier med tre måls margin mot Danmark, men uavhengig av om kvartfinalen glipper er Mjelde innstilt på å avslutte gruppespillet med en opptur.

– Vi har veldig lyst til å vise at vi har noe her å gjøre, og vi kan bruke kampen mot Danmark til å bevise det. Vi har en jobb som må gjøres fram til mandag. Vi må mobilisere og gjøre oss klare til vår viktigste kamp så langt i år, sier hun.

Hun gledet seg til å spille midtbane mot Belgia, men måtte rett før kamp innstille seg på stopperplass i stedet, da Maria Thorisdottir måtte kaste inn håndkleet. Mjelde vil ikke skylde på den vanskelige inngangen, der også to andre spillere var usikre under oppvarmingen, og en av dem (Ingrid Moe Wold) måtte gi seg underveis i kampen.

Har skjedd før

– Det var jo ikke slik at jeg ble plassert i en rolle jeg ikke kjente. Slike ting må man takle. Er man uheldig og får en skade på oppvarming så må man klare å stille om hodet sitt. Kanskje gjorde vi det ikke godt nok, men det er ingen unnskyldning, sier Mjelde.

Norge har hatt marginene mot seg så langt i EM. Mot Belgia ble Norge snytt for et straffespark like før Belgia tok ledelsen med et offsidemål.

– Om vi hadde scoret først, ville nok kampbildet sett helt annerledes ut, og det gjelder også kampen mot Nederland. Tar vi ledelsen mot Danmark så kommer de til å begynne å stresse, og da kan det gå vår vei, sier kapteinen.

– Vi skal legge en god plan sammen. Vi har en stor oppgave, men det gode med fotball, og det vi alle liker, er at alt kan skje. Det finnes lag som har scoret tre mål før når det gjelder.

(©NTB)