Filip Ingebrigtsen med ny topplassering i Diamond League

Filip Ingebrigtsen var Norges eneste mannlige utøver i årets fjerde siste Diamond League-stevne. Som vanlig skulle han gi seg ut på 1500-meteren. For snart to uker siden løp den regjerende europamesteren på distansen inn til en tredjeplass i London.

Den mellomste løpebroren i Ingebrigtsen-familien hang bra med i starten og fikk en fin plassering inne ved lista, og satte høy fart på sisterunden.

Nordmannen klarte ikke gjøre noe med kenyanerne Elijah Motonei Manangoi, Timothy Cheruiyot og Ronald Kwemoi, men fosset inn til en fjerdeplass på 3.32,48. Det er fem hundredeler bak hans personlige rekord.

Storebror mangler

Manangoi vant 1500 meteren i Monaco på 3.29,67. Cheruiyot brukte 3.30,77, mens Kwemoi spurtslo Ingebrigtsen med 3.32,34.

Filip Ingebrigtsen ville normalt hatt selskap i Monaco av storebror Henrik, men sistnevnte har operert en trøblete hamstring og må se resten av VM-sesongen gå fløyten. Lillebror Jakob på sin side herjer i U20-EM i italienske Grosseto og tok seg til sin andre strake finale av to mulige da han klokket inn til finalebillett på 3000 meter hinder fredag. Dagen før ble han finaleklar på 1500 meter.

Pedersen og Grøvdal skal i aksjon

I Monaco skal også Isabelle Pedersen i aksjon. 25-åringen skal løpe 100 meter hekk. Karoline Bjerkeli Grøvdal gjør også comeback etter en skadepause. Fredagens 3000 meter blir 27-åringens første konkurranse på en snau måned.

– Treningen har gått veldig bra de siste ukene, og nå gleder jeg meg til å konkurrere igjen i et veldig sterkt felt. Jeg løper for en god tid og for å få en fin gjennomkjøring før VM, skrev Grøvdal til NTB i en tekstmelding dagen før stevnet.

