Fejzullahu til Kalmar

- Han trener med oss nå, og vi skal forsøke å få på plass alle papirer så raskt som mulig, sier Kalmars sportssjef Thomas Andersson-Borstam til Kvällsposten.

Fejzullahu har spilt for Sarpsborg i vårsesongen, men uttalte nylig at han vil søke nye utfordringer.

Han ble koblet til gamleklubben Djurgården, men nå tyder alt på at Kalmar har sikret seg den tidligere Kina-proffen.

Fejzullahu scoret to mål på 12 kamper for serietoer Sarpsborg. Kalmar ligger på en svak 15.-plass i Allsvenskan. Laget har kun scoret 11 mål på 15 kamper og bare vunnet to kamper.

