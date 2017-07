Chelsea bekreftet Morata-kjøp

– Chelsea FC kan med glede kunngjøre at Álvaro Morata har skrevet under på en femårsavtale, skriver London-laget på eget nettsted fredag.

Overgangssummen skal ligge på over 600 millioner kroner, ifølge Telegraph, men avisen legger til at summen kan stige ytterligere.

– Jeg er så glad for å være her. Dette er en stor klubb, og jeg ser fram til å jobbe hardt for å score mål og å vinne titler, sier spanjolen.

24-årige Morata har tidligere spilt for Juventus, men vendte tilbake til Real etter et vellykket opphold hos Serie A-giganten. I Madrid ble det imidlertid begrenset med spilletid forrige sesong. Likevel scoret han 15 seriemål i La Liga. Nå fortsetter spissens karriere på øverste nivå i England.

Morata ble koblet til Manchester United tidligere i sommer, men «de røde djevlene» gikk i stedet for Evertons Romelu Lukaku.

