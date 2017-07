Berge tror fortsatt på Sjögrens prosjekt

– Vi har veldig tro på det vi driver med. Vi klarte ikke helt å få til stilen mot Nederland og fikk svi for det. Vi fikk det til bedre mot Belgia, men var fortsatt for unøyaktige og mistet ballen for lett, men jeg tror fortsatt det er veien å gå for å forbedre oss, sa hun.

– Se på dem som kommer bak oss, lag som Nederland og Belgia. De er dyktige individuelt sett og spiller ganske fin fotball.

Både i EM-sluttspillet for fire år siden og VM for to år siden mistet Berge plassen i laget under sluttspillet etter å ha vært fast i lang tid. Denne gang har hun sjefens tillit, men Norges EM ser ut til å ta slutt etter gruppespillet.

– Selvfølgelig er jeg veldig skuffet. Jeg hadde ikke sett for meg det. Vi har gjort to prestasjoner under pari, og med så høyt nivå som det er i EM kan det gå den veien, sa hun.

– Vi har et ungt lag, der det har vært mange utskiftninger. Vi har prøvd å endre litt på stilen. Vi treffer bedre i noen kamper og dårligere i andre. Denne gang var vi ikke gode nok i noen av boksene. Vi slapp inn for enkle mål.

Bittert

Norge hadde ikke marginene på sin side, og dommeravgjørelsene vippet Belgias vei i avgjørende situasjoner. Blant annet var Belgias ledermål klar offside.

– Det er selvsagt utrolig bittert for oss, men det er ikke så mye å gjøre med det, sa Berge.

– Vi hadde en stor sjanse ved Caro (Graham Hansen) og et par andre vi godt kunne utnyttet. Da ville alt blitt lettere, for da ville luften gått litt ut av Belgia. I stedet fikk de et offsidemål. Det er selvfølgelig kjempebittert.

At Norge måtte endre i startoppstillingen rett før kamp på grunn av skade vil hun ikke skylde på.

Utfordring

– Vi har spilt mye med Maren (Mjelde) bak, og (Inger Marie) Spord var god på midtbanen i dag. Det ble noen rokeringer, men folk var i kjente posisjoner. Jeg tror ikke det var grunnen til at vi ikke klarte oppgaven, sa hun.

– Nå må vi ta det som en utfordring i gruppen å heve oss. Det var kjempesurt og bittert å tape for Belgia, men vi ønsker å vise at vi kan prestere bedre. Alt fokus må ligge på å gjøre det bedre mot Danmark og få en seier.

Norge møter danskene i Deventer mandag og må vinne med minst tre måls margin for å ha noen sjanse til å gå videre til kvartfinale.

