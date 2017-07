Utrøstelig Caro: – Bittert og tungt

– Det er tungt. Det var en kamp jeg føler vi var veldig med i, og vi skapte flere sjanser enn motstanderen. Så fikk de mål på rare tidspunkt i kampen, der vi kjørte matchen, og på situasjoner som egentlig ikke var farlige, sa hun.

– Det var en veldig rar og skuffende opplevelse.

Flere i støtteapparatet måtte etter beste evne trøste henne ute på banen før hun ble hentet til de første TV-intervjuene. Blant mange skuffede norske spillere virket Hansen aller mest lei seg.

Hun mener at hun ble snytt for straffespark i annen omgang, da hun lurte en motspiller med en tofotsfinte og prøvde å runde keeper da hun gikk overende.

Snytt

– Ja, jeg mener det er straffe. Hun tok beina mine, og så tok hun ballen, sa hun.

Wolfsburg-stjernen hadde også Norges største sjanse i kampen, da hun i første omgang sendte et volleyskudd over åpent mål.

– Det var for dårlig. Den skal på mål. Det er mye følelser her nå, sa hun.

– Jeg føler at vi var så nær, og så holder det ikke hele veien. Det var noen andre situasjoner hvor vi akkurat ikke klarte å komme på ballen, hvor vi ville vært på blankt mål. Det er surt.

Hun har ikke noe svar på hvorfor Norges defensive soliditet virker blåst bort i EM.

Vanskelig

– Det er vanskelig å svare på her og nå. Vi har nesten ikke sluppet inn mål i hele år, føler jeg. Vi har stort sett hatt kontroll og scoret selv. Så kommer vi til mesterskapet, og så sliter vi plutselig med det vi har vært gode til.

At 1-0-målet var klar offside hjalp heller ikke på følelsen.

– Det ødela jo matchen, for etter det måtte vi jage. Så fikk de 2-0 på litt samme måte. Vi forsøkte å si til hverandre at vi måtte fortsette å spille, men folk blir stresset. Det er en ny situasjon, for normalt er det vi som har kontroll, sa hun.

– Det er fryktelig surt nå, og bittert. Vi fikk ikke situasjoner med oss i det hele tatt.

(©NTB)