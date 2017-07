Ruud dropper NM i tennis

Det fremkommer av en pressemelding fra Norges Tennisforbund torsdag.

«Casper Ruud har i år valgt å prioritere internasjonale turneringer og oppkjøring til US Open i sin jakt på å bli ATP-topp 100 spiller. Dette har vi full forståelse for, selv om vi naturligvis vil savne ham under NM», skriver forbundet.

På forrige verdensrangering var Ruud på 109.-plass.

Nordmannen forsvant ut i 2. runde av Challenger-turneringen i tennis i Poznan etter 6-7 (5-7), 4-6 mot tsjekkiske Kolar Zdenek onsdag.

18-åringen reiser nå direkte til Hamburg for å spille kvalifisering til en ATP 500-turnering.

Uten Ruud i NM er de store navnene Astrid Brune Olsen (2016 mester), Melanie Stokke og Malene Helgø på kvinnesiden, og Viktor Durasovic, Simen Sunde Bratholm og Fredrik Ask (2016 finalist) blant herrene. Ulrikke Eikeri stiller ifølge forbundet trolig med wildcard, men er foreløpig ikke påmeldt.

