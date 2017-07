Kristoff fortsetter i Tour de France

– Ingen brudd for Kristoff. Han stiller til start på torsdagens etappe, tvitret laget onsdag kveld.

Det var relativt tidlig på den 17. etappen onsdag at Kristoff ble observert stående og vente på en ny sykkel. Han viste tydelige smerter etter det ublidemøtet med asfalten.

– Det kjennes ikke så veldig bra ut nå. Jeg kjørte i en sprekk eller et hull på en flate der jeg spiste en bar, og sykkelen forsvant plutselig under meg. Dette var på en måte «prikken over i-en», sa Kristoff til TV 2 etter målgang, og viste til at han har hatt en skuffende Tour så langt.

Han kom seg til mål i «gruppettoen» over halvtimen bak vinneren i mål.

Den 18. etappen torsdag går fra Briançon til Col de l'Izoard og er på 178 km.

(©NTB)