Jakob (16) i kast med «hårreisende» hardkjør

Råkjøret starter med kvalifiseringen til 1500-meterfinalen torsdag kveld. Dagen etter er det forsøk på 3000 meter hinder. Så kommer den beinharde «superlørdagen», der Ingebrigtsen høyst trolig skal løpe finalene på 1500 og 5000 meter med kun to og en halv times mellomrom.

Går alt etter planen gyver 16-åringen fra Sandnes løs på sitt femte løp i Grosseto når han jakter medalje under finalen på 3000 meter hinder.

Opplegget til yngstebror Ingebrigtsen vekker oppsikt. Selv pappa Gjert innrømmer at det er et råkjør, men et råkjør sønnen med stor iver kaster seg ut i.

– Under pressekonferansen tidligere i dag (onsdag) var det en journalist som påpekte at Jakob var ført opp på tre distanser. Han spurte om hvilke av dem han faktisk kom til å løpe. Da svarte Jakob: «Jeg løper alt jeg er påmeldt på». Det er jo et hårreisende program han skal gjennom, men løping er det beste han vet. Det blir nok trening i alle fall, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB på telefon fra Italia.

Læring

Han understreker at sønnen deltar i U20-EM for å lære og få viktig mesterskapserfaring. Unggutten fyller 17 år i september, og han vil få en ny sjanse om to år om det i helgen ikke går helt veien og medaljene uteblir.

– Mange vil nok kritisere at han velger å prøve seg på tre distanser i stedet for å konsentrere seg om én medaljeøvelse. Men sånn er det når man er på vei mot noe større. Jakob har mål som er litt lenger fram i tid. Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet, begrensninger og taktikk, forklarer pappa Ingebrigtsen.

– Kan belastningen bli for stor?

– Det vet man ikke før man har prøvd. Hvis han kommer gjennom dette med medaljer, vil det være en stor prestasjon.

Mål om medalje

Selv har Jakob Ingebrigtsen uttalt at målet er å stå på pallen under europamesterskapet i Grosseto, som er rundt 20 mil nord for Roma.

– Jeg blir misfornøyd hvis jeg ikke tar medalje, sa han til NTB tidligere i måneden.

Det er verdt å merke seg at han i noen tilfeller stiller mot konkurrenter som er to og nesten tre år eldre enn ham. Det har ikke stoppet Jakob Ingebrigtsen fra å være best.

Nylig satte han europeiske juniorrekord da han debuterte på 3000 meter hinder med tiden 8.26,81. Med det ble han tidendes sjuende raskeste nordmann på distansen. Samtidig innfridde han VM-kravet med god margin.

– Det vil nok overraske mange om det ikke blir medaljer på Jakob her nede, innrømmer Gjert Ingebrigtsen.

London-tur

Alt tyder på at 16-åringen blir en del av den norske troppen til senior-VM i London neste måned. Uttaket skjer kommende uke.

– Jeg regner med han blir tatt ut når han har klart VM-kravet. Vi skal sette oss ned og legge en plan før vi reiser. Det er ikke snakk om å ha ambisjoner om et resultatmål, men å få opplevelsen og læringen av å være med i VM, sier pappa Gjert til NTB.

– Det blir litt av en overgang fra U20-EM til VM?

– Det blir en voldsom kontrast.

Jakob Ingebrigtsens potensielle program i U20-EM:

Torsdag kl. 18.45: 1500 m, forsøk.

Fredag kl. 18.50: 3000 m hinder, forsøk.

Lørdag kl. 17.20: 1500 m, finale.

Lørdag kl. 19.50: 5000 m, finale.

Søndag kl. 17.55: 3000 m hinder, finale.

(©NTB)