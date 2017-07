Grossmüller kun legesjekk unna Sandefjord-spill

34-åringen er enig med vestfoldingene om sine personlige betingelser.

– Vi er enige med klubben der nede om en låneavtale og med spilleren om hans betingelser. Det er kun det formelle igjen, sier daglig leder i Sandefjord Fotball, Per Ketil Berg.

–Grossmüller må gjennom en medisinsk test før han skriver under på kontrakten med oss. Han blir klar så fort vi får registrert han hos Norges Fotballforbund, fortsetter Sandefjord-lederen.

Grossmüller har spilt for både Schalke og Lecce i Europa. Han er inne i sin fjerde periode i Danubio i hjemlandet Uruguay. Midtbanespilleren, som er kjent for sin gode frisparkfot, var sentral i en mesterligakamp mot Rosenborg i 2007. Da var han arkitekten bak to scoringer da tyske Schalke vant 3-1.

I motsetning til den mye omtalte jakten på Diego Forlán, er økonomien på plass i Sandefjord når det gjelder Grossmüller. Den tidligere Schalke-spilleren kommer til Norge allerede til uken.

– Med tysk pass så bør han få arbeidstillatelse svært raskt, sier Berg om klubbens nye tilvekst.

– Vi har fått landet en klassespiller, som i utgangspunktet holder et høyere nivå enn alle spillerne selv i Rosenborg. Dermed er det ikke sagt at han leverer fra dag én i et annet land, langt vekk fra hjemlandet, sa Sandefjord-hjelper Terje Liverød om Grossmüller tidligere i uken.

Sandefjord ligger på 11.-plass i Eliteserien.

