Forlán-hysteri: – Vi ringte utstyrsleverandøren vår og lurte på hvor mange drakter han hadde

Det er Terje Liverød som har sørget for at Sandefjord kan sikre seg den tidligere Manchester United-, Villarreal- og Atlético Madrid-spissen. Etter at NTB meldte om Forlán-jakten mandag, har Sandefjord fått enorm oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi ringte utstyrsleverandøren vår og lurte på hvor mange drakter han hadde. Det var greit. Han hadde bra med drakter. Det var bare å si ifra, sier Per Ketil Berg, daglig leder i Sandefjord Fotball.

– Spørsmålet er hvilket nummer han skal ha, han spiller normalt i nummer 10. De må rydde unna den, sier Liverød.

Peter Kovacs har spilt i det draktnummeret, men gikk nylig til Arendal. Så da er den saken i boks.

Selv om det trolig vil koste opp mot 4 millioner å sikre seg Forlán i Sandefjord-drakten ut sesongen, regner også vestfoldingene med betydelige inntekter.

– Det kan ligge penger der, definitivt. Vi er ikke kjent for å selge drakter utenfor Sandefjord, men det kan hende kommer noen bestillinger fra rundt omkring, sier Berg.

Terje Liverød var onsdag i flere avgjørende samtaler. Sammen med klubben i barndomsbyen jobbes det hektisk med å få på plass nok penger til å sikre garantier som gjør at Sandefjord Fotball ikke alene må bære de økonomiske garantiene.

– Jeg tipper ikke det skjer noe revolusjonerende i kveld, men kanskje i morgen, sier en spent Berg.

Unger i veien

Dersom Sandefjord lander en avtale med Forlán, er det uklart om han blir spilleklar til bortekampen mot Stabæk 5. august. Trolig er det større sjanse for at uruguayaneren får sin debut mot Sogndal i Sandefjord 11. august.

– Vi har vel et snitt på rundt 4000 tilskuere denne sesongen, men bør fylle stadionet i første kamp. Da snakker vi 6500 tilskuere. Det Forlán eventuelt presterer etterpå, blir avgjørende for resten av høsten, men jeg vil tippe han trekker 500–1000 mennesker ekstra til hver kamp, sier Berg.

Han har imidlertid fått et problem. For Sandarcupen spilles samme uken og Sandefjord har lovet bort flere tusen gratisbilletter til barn og unge.

– Kampen er nesten allerede utsolgt på grunn av Sandarcupen, men vi får ordnet det på en eller annen måte. Men vi får ikke lov til å sette opp ekstra tribuner.

– Risikerer folk å bli snytt for en eventuell Forlán-debut?

– Jeg vet ikke, men vi har ikke tenkt på det som en case. Vi må se om det blir en sak vi må løse før vi eventuelt diskuterer hvordan, sier Berg.

– Det var 6000 mot Rosenborg. Det er et godt parameter. De kunne solgt 10.000 billetter, minst, sier Liverød om hysteriet i Sandefjord.

Frir til rike hyttefolk

Sandefjord er fortsatt et par millioner unna å ha økonomien på plass for å kunne hente spilleren som ble kåret til fotball-VMs beste i 2010.

– Ja, vi er det, bekrefter Berg.

– Jeg ønsker ikke å si hva det konkret dreier seg om, men det er mer enn vi normalt dealer med, sier Sandefjord-toppen.

Sandefjord er en meget pengesterk by, men byens bemidlede holder litt igjen.

– Det finnes folk her nede med penger, men også gjester med penger. Kanskje får vi gå på dem. Kanskje vi får gå en hytterunde, sier Berg.

Fredag kan vi få svar på om Sandefjord kan fullføre kanskje tidenes mest spektakulære signering i norsk fotball.

