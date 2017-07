Engelsk målrush brøt EM-trenden

Så langt har forsvarene hatt et overtak. Halvparten av lagene, blant dem Norge, gikk målløs av banen etter sin første kamp.

– Kvinnefotballen i Europa har utviklet seg til å bli tettere og jevnere, og vi visste at dette mesterskapet kom til å bli det mest uvisse til nå. Det er blitt vanskelig å spå utfallet av noen kamp, sa Maren Mjelde etter Norges trening onsdag.

– Det har skjedd en utvikling taktisk, og lagene spiller kanskje mer kynisk enn før. Det er blitt mye jevnere, og ingen kamper er lette.

Herjet

Det sa hun før tremålsscorer Jodie Taylor herjet med Skottland, som ble det eneste lag som falt helt gjennom i sin første kamp i mesterskapet. Med 6-0 satte England ny seiersrekord i et EM-sluttspill for kvinner.

Spania kom også godt i gang i gruppe D med 2-0 over Portugal, og de to lagene scoret altså flere mål i åpningsrunden enn de 14 andre til sammen.

Flere lag har overrasket positivt. Østerrikes 1-0-seier over Sveits og Russlands 2-1 over Italia er de to største smellene så langt. Begge lag vant ved å spille direkte fotball. De hadde henholdsvis 37 og 39 prosent ballbesittelse i seierskampene.

Østerrike utnyttet bevisst at Sveits tar store sjanser med ballen i oppspillsfasen, presset høyt og aggressivt og kom til enorme sjanser.

Varierte

For andre lag har seiersresepten vært annerledes. Spania hadde voldsomme 76 prosent ballbesittelse i 2-0-seieren mot Portugal, men varierte sin tiki-taka med lange oppspill for å slå hull på motstanderens forsvarsmur.

Frankrike hadde 67 prosent besittelse mot Island, Tyskland 61 prosent i 0-0-kampen mot Sverige. Nederland hadde til sammenligning 56 prosent mot Norge.

Norge, som under Martin Sjögren er blitt et mye mer ballbesittende lag enn før, var nest best i det meste i sin åpningskamp og trenger å heve seg mot Belgia og Danmark for å gå videre.

Island ble uten poeng i første kamp, men kriget den kanskje største EM-favoritten Frankrike ut av stilen og var fire minutter fra å greie uavgjort. Et straffespark mange mente var billig ga «Les Bleues» seieren.

– Hun holdt henne unødvendig, og det ble tydelig for dommeren at hun brukte armen, så straffesparket kan forsvares. Men det var kjipt for Island, sa Mjelde.

(©NTB)