Bratt læringskurve passer Thorsnes

– Det har vært tøft. I de to siste kampene har jeg møtt to av de raskeste spillerne i verden. Jeg føler selv at jeg er ganske rask. Farten har vært min styrke, men nå har jeg møtt noen som er hakket raskere. Det har vært en utfordring, men jeg føler at jeg har løst oppgaven greit, sier hun til NTB.

Thorsnes, som egentlig er spiss, er ganske stolt av hvordan hun har greid seg mot Élodie Thomis (i generalprøven mot Frankrike) og Shanice van de Sanden (i EM-åpningskampen mot Nederland).

– Jeg har fått en del kritikk for posisjonering, men kan ikke ta på meg alt ansvar for det. Det er 10 andre spillere som kan hjelpe meg, med press på ballfører og sikring rundt meg. Uten det blir oppgaven vanskelig, sier hun.

– Det har vært en bratt læringskurve, og jeg må ta med meg erfaringene videre. Jeg må lære av de feilene jeg har gjort og ta med meg det jeg har gjort godt inn i de neste kampene.

Hjelper hverandre

Mot Belgia torsdag får hun trolig en ny spiller ved siden av seg i den norske forsvarsfireren. Maria Thorisdottir spilte venstre midtstopper på siste trening i Breda og ble spurt om hun med sin fart og duellstyrke skal avlaste Thorsnes.

– Jeg synes Elise har gjort det bra, men hvis jeg spiller på den siden så skal jeg ta de løpene jeg kan og støtte henne så godt jeg kan. Vi må hjelpe hverandre, sier Klepp-spilleren.

De gangene hun tidligere har byttet plass med Maren Mjelde, har hun gått rett inn på Mjeldes plass som høyre midtstopper, men onsdag lå hun til venstre og Nora Holstad Berge til høyre.

– Jeg har spilt venstreback tidligere, så det er ikke noe problem, sier 24-åringen.

Thorsnes ser fram til kampen mot Belgia. Selv om motstanderen har gode kanter, er det ikke lenger spillere i verdensklasse og med snev av Usain Bolt-fart som hun står mot.

– Jeg håper jeg får bidra enda mer offensivt og bruke mine kvaliteter mer, sier hun.

Tåler presset

Maria Thorisdottir spilte på midtbanen i åpningskampen og fikk som den første i det norske laget krampe. Hun er ikke enig i at overgangen til midtstopper kommer til å skåne beina.

– Det blir mange meter løping som midtstopper også, bare litt forskjellige løpsmønster. Jeg trives med begge roller, sier hun.

– Jeg har spilt sammen med Nora før, men ikke veldig ofte. Hun er en god makker, så jeg ser fram til det hvis det blir slik.

Norge har et tungt seierspress før torsdagens kamp. Elise Thorsnes er blant troppens mest rutinerte og lar seg ikke tynge av det.

– Jeg kan ikke svare for de andre, men jeg begynner å bli ganske rutinert og føler meg trygg på at vi er gode nok til å slå Belgia. Det er ingen grunn til å stresse, for jeg vet at vi er bedre enn dem. Vi skal ha respekt for dem, for det er et godt lag, men vi er bedre.

