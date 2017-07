Brann snytt for møte med Everton og Rooney etter 0-2-tap mot Ruzomberok

- Det er selvfølgelig skuffende, men dessverre ikke helt ufortjent at vi tapte. Vi klarte ikke å score på egne sjanser, vi slapp inn et mål på dødball og vi ga vekk et straffespark. Det så ikke ut som vi hadde nok energi, sa Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen til Eurosport etter kampslutt.

- Det er ganske trist stemning i garderoben nå. Det hadde vært kult å spille mot Everton på Goodison Park, sa en skuffet Kasper Skaanes.

Brann vant første kamp mot slovakene 1-0 på bortebane, men det ble et svært skuffende 0-2-nederlag på eget gress i Bergen torsdag. Kristi Qose og et straffemål av Dominik Kruzliak var nok til å sende rødtrøyene på hodet ut.

Med seier hadde Brann vært klar for et møte med Ronald Koemans Everton i 3. kvalikrunde, klubben som nylig hentet spissprofilen Wayne Rooney tilbake fra Manchester United. I stedet blir det Ruzomberok som får møte Merseyside-laget.

Underdogs

Everton er naturlig nok storfavoritter til å slå ut slovakene. Klubben har hentet inn spillere som Rooney, Jordan Pickford, Michael Keane og Sandro Ramirez så langt i sommer, men har riktig nok mistet kraftspissen Romelu Lukaku til United.

Brann maktet ikke å underholde de frammøtte i Bergen torsdag. Et tamt hjemmelag fikk en stor mulighet ved Kasper Skaanes etter 33 minutter, men 22-åringens avslutning fra spiss vinkel ble altfor svak.

19 minutter etter pause sto det 1-0 til gjestene. En presis corner av Dalibor Takac ble stanget i mål av Kristi Qose, og dermed var lagene like langt. Like etter scoringen fikk Branns Jakob Orlov en gyllen mulighet på hodet etter corner, men headingen fra svensken gikk rett på Ruzomberoks keeper fra god posisjon.

Kalddusj

Men der Brann-spillerne kanskje begynte å tenke på ekstraomganger, jaktet bortelaget på seier i ordinær tid, noe de til slutt lyktes med. Etter 77 minutter felte Vito Wormgoor Ruzomberoks Takac inne i boksen, og dommeren pekte resolutt på straffemerket. Fra elleve meter var Kruzliak sikker. Han sendte Brann-keeper Alex Horwath feil vei, noe som betød 2-0 og en blytung oppgave for Brann. Vertene måtte plutselig ha tre scoringer for å avansere til et møte med Rooney og co.

Slik gikk det ikke. Hjemmelaget kastet innpå veteranen Azar Karadas, Peter Orry Larsen og Steffen Lie Skålevik i jakten på scoringer etter pause, men ingen fra vertene maktet å få ballen i nettet og skape ny spenning. Nilsens mannskap fikk ikke mobilisert til en skikkelig sluttspurt, og til slutt kunne slovakene juble for avansement.

Europa-drømmen er knust, og Brann må nå prøve å få en opptur i serien. I neste seriekamp venter et bortemøte med Aalesund.

