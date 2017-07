Barguil vant og sikret klatretrøyen

Barguil støtet seg opp fra favorittene noen kilometer før mål, og han holdt til slutt helt inn med resten jaktende bak. Det var Sunweb-lagets fjerde etappeseier i årets utgave og Barguils andre.

Romain Bardet, sammenlagtleder Chris Froome og Rigoberto Urán knep tid på resten av favorittene opp den siste stigningen. Trioen angrep tre kilometer før toppen av Col d'Izoard.

Resultatet gjør at Froome har koblet et jerngrep om seieren i Tour de France. Han har 23 sekunder ned til Bardet og 29 til Urán før de siste tre etappene. Froome ventes å være sterkest av favorittene på lørdagens tempoetappe.

– Det var en svært tøff etappe. Det er ikke lett å angripe et lag som Sky. Nå gjenstår en krevende etappe og så en tempoetappe (før avslutningen i Paris), sa Urán.

Brudd

– Alt i alt er jeg ganske fornøyd med etappen. Laget gjorde en fantastisk jobb. Jeg har troen før tempoetappen, men alt kan ennå skje, sa Froome. Briten kan vinne sitt fjerde Tour de France.

Det gikk tidlig et stort brudd på torsdagens 18.-etappe av Tour de France. På etappens avsluttende stigning var bruddet krympet til kun fire ryttere helt i front: Tony Gallopin, Jhon Darwin Atapuma, Romain Sicard og Aleksej Lutsenko. Lutsenko stakk etter hvert fra resten av kvartetten, men også Astana-rytteren ble hentet. Først av utbryterkollega Atapuma, som gjorde et forsøk på å stikke fra, men til slutt var begge spist opp av Barguil. Atapuma berget annenplassen like foran Bardet, Froome og Urán.

Med rundt tre kilometer igjen av etappen angrep Mikel Landa, Froomes viktigste hjelperytter, favorittene. Like etter stakk også Froome, og kun Romain Bardet og Rigoberto Urán maktet altså å følge med Froome og Landa.

Kristoff startet

Italienske Fabio Aru måtte kapitulere 4 kilometer fra mål. Etter hvert tapte også ryttere som Daniel Martin og Louis Meintjes tid til resten av favorittene.

Vinneren Barguil sikret seg for øvrig den prikkete klatretrøyen torsdag, så lenge han fullfører rittet. Ingen kan ta igjen Sunweb-rytteren i klatrekonkurransen når tre etapper gjenstår. I tillegg har lagkamerat Michael Matthews den grønne poengtrøyen i lommen.

Alexander Kristoff gikk i asfalten onsdag, men stilte til start torsdag. Røntgenundersøkelsen viste ingen brudd for Stavanger-syklisten. Som ventet kjempet verken han, Edvald Boasson Hagen eller Vegard Stake Laengen i teten på torsdagens 178 kilometer lange kraftprøve. Nordmennene kom alle i mål en knapp halvtime bak vinneren, men godt innenfor tidsgrensen.

Tour de France fortsetter med ny etappe fredag. Rittet avsluttes i Paris søndag.

