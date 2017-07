Zekhnini scoret i Fiorentina-debuten

Serie A-laget har lagt ut video av målet på Twitter. Den norske 17-åringen satte inn 2-0 fra kort hold.

– Spillere som Nikola Milnekovic og Rafik Zekhnini har potensial, men må formes, sier trener Stefano Pioli, ifølge klubbens Twitter-konto.

Zekhnini ble nylig hentet til Fiorentina fra Odd. Telemarksavisa meldte forrige uke at Odd vil få rundt 15 millioner kroner for hurtigtoget, et beløp som kan stige til 20 millioner om han slår til.

– Dette er en stor dag, jeg går rundt med gåsehud hver gang jeg snakker om det her, sa midtbanespilleren til NTB med hensyn til Serie A-kontrakten.

