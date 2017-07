Vilhjálmsson ordnet Celtic-møte for RBK

- Det var deilig. Det var et slag i trynet å komme under 0-1. Det viser stor karakter og vinnervilje at vi klarte å snu det. Dundalk imponerte, men vi vant fortjent, sa Vilhjálmsson til Viasat 4.

2-1 på Lerkendal betyr 3-2 sammenlagt mot irene i 2. kvalikrunde. Trønderne møter skotske Celtic i neste runde. Brendan Rodgers og co. slo ut nordirske Linfield med 3-0 i sitt kvalikoppgjør.

Islandske Vilhjálmsson kom inn for Rosenborg 18 minutter før full tid i onsdagens oppgjør. Åtte minutter ut i første ekstraomgang stanget han inn 2-1 til hjemmelaget. Flere scoringer ble det ikke, noe som ga et utrolig viktig avansement for Kåre Ingebrigtsen og co. Celtic blir imidlertid en voksen oppgave for den norske serielederen.

Rosenborg hadde mye ball i åpningen, men mot spillets gang sjokkerte gjestene hjemmelaget. Brian Gartland stanget inn Michael Duffys corner til 1-0 i det 12. minutt på Lerkendal. Like etter fikk gjestene en ny kjempemulighet på dødball, men RBK-keeper André Hansen vartet opp med en flott redning på David McMillans heading.

De Lanlay-scoring

Tre minutter før hvilen fikk RBK en stor dobbeltsjanse. Vegar Eggen Hedenstad ble spilt alene gjennom, men en Dundalk-forsvarer fikk akkurat blokkert. Returen sleivet Mike Jensen høyt over kassen.

Like etter fikk trønderne likevel nettsus. Nicklas Bendtner flikket fri landsmannen Mike Jensen, og dansken vartet opp med en flott stikker til kantspiller Yann-Erik de Lanlay. Den tidligere Viking-spilleren, som nylig var tilbake i spill etter langtidsskade, var sikker alene mot Dundalk-keeper Gary Rogers. Det var driblefantens første scoring på et år.

Like før pausesignalet kunne Rosenborg tatt ledelsen. Fredrik Midtsjø løsnet skudd fra distanse, men ballen traff lagkamerat Milan Jevtovic. Avslutningen fra sistnevnte ble så vidt slått unna av burvokter Rogers.

Et knapt kvarter etter hvilen fikk Rosenborg nok en stor mulighet. Tore Reginiussen spilte fri Bendtner inne i boksen, dansken fintet ut keeper fra skrått hold, men spissens innlegg foran mål var for svakt plassert til at Jevtovic fikk foten på det.

RBK-trykk

Fredrik Midtsjø prøvde seg fra distanse noen minutter etter, men igjen var Rogers raskt nede og reddet. Like etter fikk midtstopper Reginiussen sjansen etter flott forarbeid av Birger Meling, men finnmarkingens avslutning ble for svak.

Dundalk hadde knapt sjanser i 2. omgang, men fikk en god mulighet på frispark åtte minutter før slutt. Robbie Benson curlet ballen fint mot mål, men Hansen kastet seg og fikk avverget.

Rosenborg trykket på for seier i ordinær tid, men maktet ikke å finne veien forbi Rogers i Dundalk-målet til 2-1. Dermed ble det ekstraomganger i Trondheim.

Jørgen Skjelvik dunket til fra distanse kort tid ut i 1. ekstraomgang, men skuddet suste så vidt utenfor. Likevel trakk vertene det lengste strået med Vilhjálmssons scoring. Dundalk fikk en kjempemulighet på overtid av første ekstraomgang, men Dane Massey traff kun metallet. RBK holdt ut i 2. ekstraomgang, og til slutt kunne hjemmefansen puste lettet ut.

