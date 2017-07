Mourinho skulle gjerne hatt flere forsterkninger

Det skriver ESPN. Klubben har hentet Romelu Lukaku og Victor Lindelöf for enorme summer så langt denne sommeren. I tillegg har den vært hyppig koblet til Inters Ivan Perisic.

José Mourinho skulle likevel gjerne sett at United hadde hatt flere spillere på plass. Etter at både Nemanja Matic og Eric Dier ser ut til å ha glippet for klubben, innrømmer Mourinho at han kan bli nødt til å innstille seg på kun én ytterligere signering før vinduet stenger 31. august.

– Vi vil alltid ha mer. Vi føler alltid at det er rom for forbedring, og jeg kan ikke si at jeg er fornøyd med overgangsvinduet.

Portugiseren sier hans mål fortsatt er å signere to spillere til, og en sentral midtbanespiller har lenge virket å stå høyt på ønskelisten. Manageren erkjenner at til tross for at nye signeringer vil komme før overgangsvinduet stenger, vil de gå glipp av verdifull tid i oppkjøringen.

– Everton startet veldig sterkt i markedet uten pengene fra Lukaku. AC Milan, uten å selge spillere, kjøper non-stopp, så det kommer an på øyeblikket, overgangsmålet og kanskje nye eiere, sa Mourinho.

54-åringen, som nylig uttalte at han gjerne blir i klubben i 15 år til, er likevel godt fornøyd med sine to sommerkjøp.

– For øyeblikket har vi Lukaku og Lindelöf, to spillere jeg kjenner godt. Jeg har jobbet med én av dem før og han andre er fra den portugisiske toppdivisjonen som jeg følger hver uke. Jeg er fornøyd med dem og vet at de kommer til å få suksess i klubben.

(©NTB)