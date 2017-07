Morata på vei til Chelsea

Kun personlige betingelser og den medisinske testen gjenstår, skriver London-klubben.

Overgangssummen skal ligge på over 735 millioner kroner, ifølge Telegraph.

Chelsea hadde angivelig Romelu Lukaku øverst på ønskelisten, men belgieren valgte heller å gå til Manchester United. «De røde djevlene» var også koblet til Morata før Lukaku-kjøpet.

24-årige Morata har tidligere spilt for Juventus, men vendte tilbake til Real etter et vellykket opphold hos Serie A-giganten. I Madrid ble det imidlertid begrenset med spilletid forrige sesong. Nå ser det ut til at spissens karriere fortsetter på øverste nivå i England.

