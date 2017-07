Mjelde flyttes fram på midtbanen

Andrine Hegerberg er også inne i laget igjen etter å ha blitt vraket til åpningskampen. Ingrid Schjelderup beholder plassen, og dermed ryker 18-årige Frida Maanum ut.

Guro Reiten, en annen spiller mange har ropt etter, ser ut til å måtte nøye seg med plass på benken og en mulig jokerrolle.

– Vi jobbet med et aktuelt lag, men har ikke bestemt oss helt. Det kan godt hende at det blir slik det så ut i dag, sa Sjögren til NTB etter å ha drillet samme lag så godt som hele tiden på Rat Verlegh stadion.

Som mot Nederland ser Norge ut til å skulle forsvare seg i en 4-4-2-formasjon, med Kristine Minde på venstre kant, mens Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen ligger igjen på topp. Offensivt går Minde fram, mens Hansen har en fri rolle bak eller ved siden av de to andre.

Skremmeskudd

Mange fikk bange anelser da Caroline Graham Hansen tidlig i formasjonsøkta måtte gå av banen. Hun så ut til å ha problemer med hoften og fikk behandling utenfor banen mens Lisa-Marie Utland overtok hennes plass. Etter noen minutter var Caro tilbake igjen.

Etterpå ville hun helst ikke snakke om det.

– Ingenting skjedde, og alt er fint, sa hun til NTB, før hun åpnet litt opp.

– Det er litt stiv muskulatur. Det er litt kort oppvarming før vi får gå ut på gresset, og noen dager er litt tøffere enn andre. Da må man passe på at det blir gjort på riktig måte, sa hun.

Sjögren delte ut vester til reservene og lot dem agere Belgia i stram 4-4-2-formasjon. Skadeplagede Ingvild Isaksen trente ikke, og er uaktuell for spill torsdag, så fysioterapeut Mariann Gajhede Knudsen (med over 100 landskamper for Danmark) måtte rykke inn på sentral midtbane hos «Belgia».

Argumenter

Landslagssjefen mangler ikke gode grunner til å rokere Mjelde og Thorisdottir.

– Analysen forteller at Belgia spiller mye mer direkte enn Nederland og jobber mye med innlegg. I Maria har vi en av Europas beste nærkampspillere, og kanskje får vi anvendt den styrken enda bedre i midtforsvaret, sa Sjögren.

– Maren er en spiller som vil være involvert i spillet og som har evne til å kunne styre tempoet i spillet. Det har vi behov for på midtbanen.

Mjelde liker selv best å spille på midtbanen.

– Det blir spennende hvis det skjer. Det er en posisjon jeg liker. Vi har ikke fått laget, men jeg har forhåpninger, sa hun.

Norges trolige lag (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Nora Holstad Berge, Maria Thorisdottir, Elise Thorsnes – Ingrid Schjelderup, Maren Mjelde, Andrine Hegerberg, Kristine Minde – Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg.

