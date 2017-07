Mahrez på scoringslista for Leicester

Leicester vant til slutt 7-6 etter straffesparkkonkurranse.

Riyad Mahrez var en av nøkkelspillerne bak Leicesters overraskende ligagull i Premier League forrige sesong, men varslet allerede i slutten av mai at han ville bort fra klubben.

En kilde nær Mahrez opplyste imidlertid til det franske nyhetsbyrået AFP at den målfarlige vingen kun vil forlate Leicester dersom det kommer et tilbud fra «en stor klubb», og per nå har ingenting konkret blitt lagt på bordet.

Derfor har Mahrez blitt med Leicester på oppkjøringen i Asia, og etter 24 minutter i onsdagens kamp mot Premier League-kollegaen West Bromwich viste 26-åringen seg fram for speiderne ved å banke inn 1-1.

Jay Rodriguez hadde da allerede gitt West Bromwich ledelsen etter 10 minutter.

Etter at ingen kom på scoringslista etter Mahrez, ble kampen, som er en del av en miniturnering, avgjort på straffer. Etter seks strake treff fra begge lag vartet Leicester-keeper Ben Hamer opp med en redning på straffesparket til 19-åringen Sam Field. Marc Albrighton fulgte opp med å sikre seieren for Leicester.

Leicester varslet tidligere onsdag at de hadde sikret seg Hull-keeper Eldin Jakupovic. Sveitseren var ikke med mot West Bromwich, men det var nysigneringene Harry Maguire og Vicente Iborra. Maguire fikk sjansen fra start, før han ble byttet ut til andre omgang, mens den tidligere Sevilla-kapteinen Iborra kom inn for Mahrez like etter pause.

Liverpool møter Crystal Palace senere onsdag. Vinneren møter Leicester i lørdagens finale.

