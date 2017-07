Leicester signerer Hull-keeper

Det bekrefter begge klubbene på sine hjemmesider onsdag. Ingen av klubbene oppgir noen overgangssum.

Jakupovic kom til Hull i juli 2012 og har vært den spilleren med lengst fartstid i klubben fram til nå. Bosnieren spilte 22 kamper for Hull i Premier League forrige sesong.

– Jeg er veldig glad og gleder meg over at avtalen endelig er signert. Jeg gleder meg til å være en del av noe spesielt her og jeg kan ikke vente på min første kamp, sa Jakupovic til Leicesters hjemmeside.

– Jeg vet fra start av at det kommer til å bli tøft for meg siden Kasper (Schmeichel) er en av de beste keeperne i Premier League. Jeg skal kjempe og er her for å bli bedre, la han til.

Jakupovic er Leicesters tredje sommersignering, etter tidligere Hull-lagkamerat Harry Maguire og Sevilla-kaptein Vicente Iborra.

32-åringen vil slutte seg til sine nye lagkamerater i Hongkong denne uken.

