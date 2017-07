Everton-besøk som motivasjon for Brann

Dagen etter at Bismar Acostas scoring rett etter pause ga Brann 1-0-seier i en tilnærmet perfekt bortekamp mot slovakiske Ruzomberok i første oppgjør i andre kvalifiseringsrunde i europaligaen, ble neste runde trukket i sveitsiske Nyon.

Brann, som gikk inn i trekningen som useedet, ble satt opp mot Premier League-laget Everton, men for at klubben skal få storbesøk må bergenserne slå ut Ruzomberok torsdag.

– Det blir en spennende kamp. Vi har veldig lyst til å gå videre og har satset mye for å gjøre en god kamp. Vi gjorde en optimal kamp på bortebane, men dette blir en helt annen kamp og vi må ikke bli feige. De har sett hva som er i potten de også, så de kommer til å ha kjempelyst til å gå videre, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til NTB.

Tøft program

Å få besøk av et hardtsatsende Everton, som blant annet har hentet hjem Wayne Rooney fra Manchester United, er en stor motivasjon både økonomisk og sportslig.

– Vi har veldig lyst til å gå videre. Det vil være en stor opplevelse, i tillegg så har vi jo lyst til å slå dem, påpekte Nilsen.

– Torsdagens kamp blir vår tredje på en uke, så det blir en tøff kamp mot et fysisk lag. Vi er spent, men klar, la han til.

Treneren måtte klare seg uten kantene Daniel Braaten og Deyver Vega og keeperen Piotr Leciejewski i søndagens 0-1-tap mot Sarpsborg 08 i Eliteserien. Brann ser ut til å måtte ta seg videre uten trioen også i returoppgjøret i europaligaen.

Leciejewski usikker

– Daniel og Vega er ute, mens Piotr fortsatt er et spørsmålstegn, sa Nilsen dagen før oppgjøret.

– Jeg følte vi hadde kontroll mot Sarpsborg før den sene scoringen. Vi hadde fortjent uavgjort. Vi er i bra slag, og vi mangler to kanter, men at man mangler noen skjer alltid. Vi har bra erstattere, lovet treneren.

Brann er ikke eneste norske lag i aksjon torsdag. Odd er i førersetet etter at Olivier Occéan sikret 1-0 over Vaduz i Liechtenstein forrige uke. Haugesund ledet på sin side 3-0, men to baklengsmål mot slutten gjør at det går mot en vrien returkamp borte mot polske Lech Poznan.

