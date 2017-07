Trek vurderer å hente Eiking

– Ja, vi har blitt tilbudt Eiking av agenten hans, Joona Laukka. Han er en vi følger med på og er interesserte i. Men vi vil vente til uken etter Tour de France før vi begynner å signere ryttere for de kommende årene, sier Treks sportssjef Luka Guercilena til kanalen.

Eiking fikk ikke en plass på FDJ-laget til årets Tour de France. Han syklet sitt første Grand Tour-ritt da han deltok i Vuelta a España i fjor høst.

Guercilena tror nordmannen kan passer godt inn i Trek.

– Ja, det tror jeg. Trek-Segafredo er som en familie, og veldig få har problemer med å passe inn her. Jeg har hørt at han har hatt litt vansker med å tilpasse seg i FDJ, men jeg tror ikke det vil bli et problem her, mener han.

Trek-sjefen beskriver Eiking som en «god klatrer og en som har potensial».

Ifølge TV 2 skal også Cannondale vært interessert i å sikre seg 22-åringen.

(©NTB)