Stjerneduo koste seg på mediefri dag

– Jeg koste meg. Jeg synes ikke det er noe mas, men jeg nøt fridagen, svarte Hansen på NTBs spørsmål om det var greit å slippe pressemaset en dag.

Hegerberg sa at fridagen mandag var «herlig», men hun understreket at det ikke handlet om å slippe kritiske spørsmål etter en svak åpningskamp.

– Vi tåler trøkket, og det er ikke sånn at vi skal gjemme oss unna når det går dårlig. Det handler om hvilken oppladning vi skal ha for å kunne prestere bra mot Belgia. Jeg ønsker som dere kanskje vet å gjøre ting med kvalitet, både på og utenfor banen, og dette var egentlig den beste løsningen, sa Lyon-spissen.

– Det er bedre for dere at jeg kan gi tydelige svar i stedet for at det blir halvveis. Og jeg står her i dag, står her i morgen og kommer til å stå her hele veien videre.

Hansen gjorde det klart at hun ikke hadde bedt om å få mediefri.

– Teamet rundt oss bestemte det fordi de mente det var beste løsning for at vi skal prestere mot Belgia. Vi hadde ikke bedt om det, men aksepterer valget og stoler på at det de gjør for oss er riktig, for de legger ned sinnssykt stor innsats for oss hver dag, sa hun.

– Og det var godt å kunne koble av og nullstille etter en kamp under pari.

Wolfsburg-stjernen synes det bare er fint at det er stor medieoppmerksomhet rundt landslaget under EM.

– Jeg synes det er hyggelig å prate med folk, hyggelig å dele. Det er også hyggelig at dere deler det vi har på hjertet slik at vi også blir sett, sa hun.

