Sen straffe berget Frankrike

Island brukte fysikken til å temme de franske favorittene gjennom mesteparten av kampen, men Islands innbytter Elin Jensen var litt for røff i behandlingen av Amandine Henry og ble straffet for det.

Jensen hadde vært på banen bare noen minutter da hun ble ulykkesfugl med sin klønete inngripen. Le Sommer, som er Ada Hegerbergs spissmakker i Lyon, la ballen til rette og skjøt den i mål.

Frankrike hadde 67 prosent ballbesittelse og 21–4 i avslutninger, men fant ingen vei forbi tidligere Avaldsnes- og LSK-keeper Gudbjörg Gunnarsdóttir før Le Sommer fikk skyte fritt fra 11 meter.

Nærmest var det franske laget da Wendie Renard i det 74. minutt ruvet over forsvaret på et hjørnespark, men nikket rett i tverrliggeren.

Med seieren tok Frankrike et første steg mot å innfri ambisjonen om å vinne sin første internasjonale tittel, men Island var veldig nær å stjele ett poeng.

Etter at 12 av de 16 lagene i sluttspillet har vært i aksjon, har fortsatt intet lag vunnet en kamp med mer enn ett måls margin. Frankrike og Østerrike topper gruppen sammen etter at sistnevnte overrasket med 1–0 over Sveits tidligere tirsdag.

(©NTB)