Reina ønsket av Manchester City

Ifølge flere britiske medier, deriblant The Guardian, har City tilbudt Napoli 2,5 millioner pund for spanjolen. Det tilsvarer 27 millioner kroner.

Reina har rikelig med erfaring fra Premier League. Han spilte over 250 seriekamper for Liverpool i løpet av sine ni år i klubben mellom 2005 og 2014. I tillegg har 34-åringen spilt for Barcelona, Villarreal og Bayern München.

Tanken med å hente inn Reina er å ha en erfaren reservekeeper i bakhånd. Tidligere i sommer punget City ut rundt 300 millioner kroner for å sikre seg den brasilianske målvakten Ederson fra Benfica.

Et kjøp av Reina vil være dårlige nyheter for Claudio Bravo. Chileneren var blant Pep Guardiolas første overganger som City-manager i fjor sommer, men chileneren slet tungt i sin debutsesong i England.

