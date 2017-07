Kristoff og Boasson Hagen deltar i sykkel-EM

Årets europamesterskap arrangeres i Herning mellom 2. og 6. august.

– Vi har store forhåpninger om gode resultater i de fleste klassene. Dette er første gang vi stiller med ryttere i eliteklassene på herre- og damesiden etter at dette ble innført i fjor. Vi stiller med sterke lag som vi tror og håper kan gi oss toppresultater i alle klasser, sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund.

Kristoff sykler fellesstarten på EMs siste dag, mens Boasson Hagen også skal prøve seg på tempoen.

– Det er naturlig nok Edvald og Alexander vi har størst forhåpninger til. Løypa skal passe bra til dem begge. EM blir også en fin anledning til å samkjøre aktuelle ryttere i forkant av VM, sier Falk.

Moberg i god form

På herrenes fellesstart består det norske laget også av Sven Erik Bystrøm, Daniel Hoelgaard, Amund Grøndahl Jansen, August Jensen og Truls Korsæth.

Emilie Moberg og Susanne Andersen er Norges sterkeste kort på kvinnenes fellesstart. Sistnevnte stiller i U23-klassen.

– Løypa i EM passer Susanne, og vi håper på et godt resultat til tross for at hun er første års U23. Emilie har også vist fin form i det siste og skal passe bra til denne løypa, mener Falk.

Holder igjen

Norges Cykleforbund har valgt ikke å benytte seg av alle kvoteplassene i EM.

– I enkelte av klassene fyller vi ikke opp de tildelte kvotene helt. Dette har bakgrunn i økonomi og at vi ønsker å prioritere midlene til optimal oppkjøring til VM på hjemmebane. I uttaket har vi kun tatt ut temporyttere som også var aktuelle på fellesstartene, forklarer Falk.

I slutten av september går årets landeveis-VM i Bergen.

(©NTB)