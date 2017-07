Friidrettsforbundet vil ha U23-EM til Bergen

En delegasjon fra NFIF og Bergen var på plass i polske Bydgoszcz sist helg, og der fikk de blant annet med seg to norske gull (Sven Martin Skagestad og Karsten Warholm) i løpet av en time søndag. Nå vil de søke U23-EM om fire år.

I 2021 vil det dessuten være nøyaktig 75 år siden Oslo arrangerte det første europamesterskapet etter 2. verdenskrig.

– Vi fikk også et grundig innsyn i selve EM-arenaen i Bydgoszcz. Arrangøren var meget åpen på alt rundt dette kjempearrangementet, fra logistikken og ned til antall flagg per nasjon, sier styremedlem Ragnfrid M. Nedberge Llano i Norges Friidrettsforbund til friidrett.no.

Det er utøvere fra rundt 40 nasjoner med i et slikt mesterskap, og allerede nå kan Norge få konkurranse fra sju nasjoner som alle har vist interesse for å søke de to mesterskapene i 2021.

I henhold til det europeiske friidrettsforbundets krav til arena, og øvrige fasiliteter, er det behov for at Fana stadion må oppgraderes for å imøtekomme lisenskravene som stilles.

(©NTB)