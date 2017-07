Forberedt på «en helt annen type motstander"

–Belgia er en helt annen type motstander, iallfall dersom de spiller slik vi tror. De spiller en typisk 4-4-2 og ligger dypere. I deler av kampen mot Danmark lå lagene og ventet på hverandre, sier han.

Det er altså lite sannsynlig at Norge opplever det samme som i åpningskampen, da en oransje flodbølge skylte over laget.

– Den største trusselen er overgangene. Da går det ganske fort, med kvalitet på spiss og kvalitet på kant. Belgia er ellers mye mindre ballbesittende enn Nederland, sier Sjögren.

Han har gått gjennom det belgiske laget med spillerne sine, og bak lukkede dører øvde laget på samspillet som skal gi tre nødvendige poeng.

Sving hjemover

– Klarer vi å gjøre det vi trente på i dag så er jeg sikker på at det blir en god kamp og at vi kan underholde og vinne, sa Caroline Graham Hansen til NTB.

Hennes klubbvenninne Tessa Wullaert er Belgias største stjerne og den kanskje største trusselen mot Norge. Wolfsburg-stjernen vil nok hviske forsvarerne noen ord i øret om hvordan spissen kan stoppes.

– Det er å gå i kroppen hennes, da, for hun er ikke den største. Hun er sterkere enn hun virker, men det gjelder å holde sterke en-mot-en-spillere feilvendt, å svinge dem hjemover, sier Hansen.

Kampen spilles i Breda, rett ved grensen til Belgia, og målet for Norge er også billedlig å svinge belgierne mot en tidlig hjemreise. En norsk seier vil skyve Belgias «Red Flames» nesten over grensen.

Et annet lag

Slik motstanderen er en helt annen, ønsker Sjögren at også Norge skal framstå som et annet lag enn i åpningskampen.

– I dag har vi jobbet med angrepsspillet, og særlig med å involvere midtbanen mye mer. det var en av tingene vi mislyktes med mot Nederland. Det vil gi laget bedre form i angrep, og også i forsvar. Vi må være mye mer kompakte enn sist, sier han.

– Vi har sett jevne resultater i EM så langt, og dette er en del av kvinnefotballens utvikling. Jeg tror ikke vi kommer til å få se store nivåforskjeller mellom lagene. Jeg håper selvsagt at vi skal vise oss å være bedre enn Belgia, men vi må slite hardt for å gjøre det. Vi må gjøre en god prestasjon og være så nær 100 prosent som mulig for å få et resultat.

Akkurat som sist stengte han treningen to dager før kamp. Han begrunnet det først og fremst med at laget øvde på dødball.

