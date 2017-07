Boasson Hagen igjen centimeter fra Tour-triumf

Boasson Hagen hadde klart størst fart på de siste meterne, men hadde for langt fram etter å ha tapt noen posisjoner inn i den siste svingen. Det er andre gang i årets Tour de France at Rudsbygd-gutten er nummer to på et målfoto. – Jeg har vært i denne situasjonen før i denne Touren. Jeg visste jeg måtte være i god posisjon mot slutten, men kunne ikke løst det annerledes. Jeg kjente begge hjulene skled i siste sving, og er glad jeg ikke gikk i bakken, sa Boasson Hagen til TV 2. – Jeg hadde størst fart av alle på oppløpet. Veldig synd, tilføyde nordmannen. 30-åringen kunne tatt Norges første etappeseier i Tour de France siden Alexander Kristoff vant den 15. etappen fra Tallard til Nimes i 2014.

Vinden tok uoppmerksom Kristoff

For Kristoffs del forsvant seiersmuligheten med rett under 20 kilometer igjen å sykle. I den kraftige sidevinden delte hovedfeltet seg i flere deler – og en uoppmerksom Kristoff havnet i gruppe to.

Der satt også irske Daniel Martin, og Louis Meintjes, som var nummer fem og åtte i sammendraget foran tirsdagens etappe. Begge tapte 51 dyrebare sekunder, mens Alberto Contador mistet ytterligere et drøyt halvminutt til teten.

En fortvilt Kristoff forsvant ut av seierskampen.

– Jeg visste egentlig at det var sidevind, men det var en bakke rett i forkant, og jeg klarer aldri å henge med de beste der. Skuffende, for jeg følte meg egentlig bra i dag, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

– Jeg føler at jeg kastet bort en mulighet her, tilføyde han.

Helsvart for Quick-Step

Helsvart endte også dagen for den tyske spurtkanonen Marcel Kittel, som har vunnet fem etapper så langt i Tour de France. Quick-Step-kapteinen havnet i gruppe to da feltet delte seg tidlig på etappen, hvilket ble skjebnesvangert.

Kort tid etter meldingen om splitten plasserte Michael Matthews sine Sunweb-hjelpere foran – for å nekte Kittel en retur til hovedfeltet. Det prosjektet lyktes til fulle. Mens Kittels medhjelpere kjempet en forgjeves kamp om å tette luka, kunne Matthews og de øvrige spurterne samle krefter til spurten.

På de siste meterne var Matthews sterkest, og australieren vant også den innlagte spurten. Dermed reduserte han Kittels forsprang i kampen om den grønne poengtrøya kraftig. Kun 29 poeng skiller de to foran de fem siste etappene.

Nye stjernefall

Det har vært et stjernefall uten like i årets utgave. Tirsdagen ble intet unntak. Før start kom beskjeden om at den belgiske stjernen Philippe Gilbert hadde måttet kaste inn håndkleet med magetrøbbel.

Underveis led LottoJumbo-profilen George Bennett samme skjebne. Australieren har vært en stor overraskelse i årets ritt og lå på en sterk 12.-plass sammenlagt etter 15 etapper. I en melding fra lagledelsen het det at Bennett ikke skal ha følt seg vel de siste dagene.

Så langt har 24 ryttere, deriblant stjerner som Alejandro Valverde, Mark Cavendish, Peter Sagan, Geraint Thomas og Richie Porte, måttet stå av årets Tour de France av ulike årsaker. Sagan ble kastet ut av rittet etter å ha brukt det juryen mente var en ulovlig albue mot Cavendish i spurten på den 4. etappen.

Størst frafall kom det etter den 9. etappen hvor hele tolv ryttere måtte gi seg på grunn av velt eller fordi de havnet utenfor tidsgrensen.

