Sjögren skjermet stjernene

– Dere prater ganske mye med dem og vil snakke med dem stort sett hver dag. Nå bestemte vi at de skal få hvile en dag, sa landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Som vanlig ønsket de fleste mediene som dekker Norges EM-lag å snakke med de to største stjernene dagen etter den skuffende åpningskampen mot Nederland, men Hegerberg og Hansen fikk slippe.

– Vi behøver å spre presse- og mediekontakten på flere spillere, og da blir det ganske naturlig å ta bort de to som alle alltid vil prate med, forklarte Sjögren.

Landslagets mediekontakt Jan Ove Nystuen understreket at det ikke var spillerne som hadde bedt om mediefri, men at det var landslagsledelsens avgjørelse.

Det er ikke første gang under EM-samlingen at Hegerberg og Hansen er skjermet. Også på lagets siste treningsdag på precampen i Oslo hadde duoen mediefri.

Alle sammen

Sjögren samlet alle 23 spillere i troppen på treningsfeltet i Wenum-Wiesel rett utenfor Apeldoorn mandag, i stedet for å la dem som spilte søndag nøye seg med tur i treningsstudio. Slik har Norges restitusjonstreninger i mesterskap pleid å være.

– Vi gjør dette sammen. Vi vinner sammen og taper sammen. Det er veldig viktig å verne om fellesskapet i gruppen og ikke splitte opp gruppen, sa han til NTB.

Elise Thorsnes, Ingvild Isaksen, Maria Thorisdottir og Ingrid Schjelderup gjorde unna første del av økten i treningsstudio, men alle de 19 andre varmet opp sammen på feltet. De fire siste sluttet seg til de andre tre kvarter ut i økten og var tilskuere til den siste timen.

Humør

Av de 13 som var på banen mot Nederland var bare Emilie Haavi og Guro Reiten med i spillsekvensene, men humøret var tilbake etter at det var mange lange ansikter søndag kveld.

–Vi pratet om det etter kampen, at vi hadde lov til å være skuffet og skulle være det, men at vi skulle legge det bort og være positive når vi våknet igjen. Det var fint å komme ut hit i sola og samle energi med lette øvelser, smil og latter, sa Sjögren.

–Da blir det lettere å vende motgangen til medgang.

