Mjelde: – Vi har mye å snakke om

Det var lite som fungerte for Norge i åpningskampen mot Nederland, og Norge var heldig som slapp unna med 0-1-tap.

– Dette var en kamp vi har ventet lenge på, og et mesterskap vi har ventet på. Vi hadde lyst på en god opplevelse, men fikk det ikke. Vi må bare legge det bak oss og erkjenne at det vi gjorde ikke var godt nok. Jeg må være en av dem som går foran slik at vi blir klar for neste kamp, sier Mjelde.

Håpet før kampen var at nederlenderne skulle være preget av stundens alvor foran fulle tribuner i Utrecht. I stedet ble hjemmelaget løftet fram av publikum.

– Det er vanskelig å si om vi ble tatt litt av øyeblikket. Rammen var noe vi skulle bruke til vår fordel. Hadde vi fått en kjempestart så kunne ting vært helt annerledes, men det var lite som stemte for oss, og da fikk Nederland gjøre noe av det de er best til, nemlig å kontre. Det fikk de gjøre veldig mye, sier Mjelde.

– Vi må få lov til å deppe nå, men vi skal finne ut av ting sammen og lære av det. Vi har mye å snakke om. Vi kan ikke legge oss ned, det er ikke lov i det hele tatt. Vi har to ufattelig viktige kamper foran oss, og vi må bare brette opp ermene.

Nytter ikke

Martin Sjögren har fått kritikk for sitt laguttak. Blant annet brukte han Maria Thorisdottir i en for henne uvant posisjon på midtbanen i stedet for å la henne spille stopper og flytte Mjelde ett ledd fram.

– Det er lett å være etterpåklok, og vi kommer ikke langt med det. Valgene som er gjort må vi stå for, sier Mjelde, som ikke vil slakte trenerens endringer.

– Når ting ikke fungerer så vil man gjerne prøve noe nytt, og folk som har vist seg fram på trening fortjener å spille. I dag var det kollektivet som sviktet. Det er vanskelig å prestere når laget ikke presterer.

Mjelde har vært med på flere mesterskap og vet godt at det ikke er åpningskampen som avgjør hvordan Norges mesterskapsfasit blir. Siden gruppespill ble innført i kvinne-EM har Norges dårligste sluttspill vært de to med seier i åpningskampen (1997 og 2001).

Slår tilbake

Både i 2005 og 2009 tapte Norge for Tyskland i åpningskampen, men reiste hjem med henholdsvis sølv og bronse. For fire år siden startet veien mot sølv med 1-1 mot Island.

– Selv om vi ikke tapte var det en dårlig start, men vi slo tilbake. Vi vet at våre to neste motstandere er lag vi kan slå. Det blir tett og jevnt, men vi skal finne en vei, og jeg skal være med å jage alle fram så vi er klare, sier Mjelde til NTB.

Om spillerne skulle trenge ytterligere eksempler på den tvilsomme betydningen av åpningskampen, kan kvinnenes toppfotballsjef Heidi Støre sikkert fortelle noe om VM i 1991, da 0-4 mot Kina i turneringens åpningskamp var første steg på vei mot finalen.

Ni år senere, da kvinnelandslaget tok sin hittil siste tittel, ble veien mot OL-gull innledet med 0-2-tap mot USA. Samme lag ble slått i finalen to uker senere.

For øvrig er Norges aller beste resultat i åpningskamper i sluttspill 5-0-seieren over Danmark i 1997. Det er eneste gang Norge er blitt utslått i gruppespillet i et EM, og eneste gang på de ti siste EM-turneringene at det ikke er blitt norske medaljer.

