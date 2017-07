Lundby nekter å gi opp skiflygingsdrømmen

Bøverbru-jenta har overtatt som Norges hoppdronning, men å innta den store scenen i Vikersund får hun foreløpig ikke.

– Jeg håper det, jeg tror det, men jeg vet ikke når. Det er oppnåelig. Det er ingen fjern drøm, den er realistisk. Jeg må få hoppet skiflyging i løpet av de neste årene. Om det blir som prøvehopper eller hva det blir, vet jeg ikke. Men jeg tviler på at vi får renn i skiflyging for jentene med det første, sier en kampvillig Lundby.

Hun vil over 200 meter, helst så raskt som mulig. Det ble en voldsom debatt sist vinter. Selv om 22-åringen var ønsket hjertelig velkommen til Vikersund, ble det aldri til at hun satte utfor som prøvehopper under Raw Air.

– Jeg ble egentlig ikke så skuffet over debatten. Jeg syntes det var artig at folk brydde seg om sånt. Folk blir litt opprørt over at vi ikke får hoppe i store bakker og blir motarbeidet. For min del var jeg på ingen måte skuffet. Jeg hadde forventet litt motstand og styr. Jeg trodde bare jeg skulle hoppe og så var vi ferdig med det, men det var ikke så lett, sier Lundby.

Fikk signaler

Hun luftet ideen om å sette utfor i Vikersundbakken under ski-VM. Det ble starten på flere uker med råkjør. Til slutt valgte hun selv å droppe stuntet.

– Jeg fikk tidlig signaler om at «du burde ikke hoppe», og etter hvert fikk jeg et inntrykk av at det ikke var så lurt. Det gikk helt fint å stå i det noen uker. Jeg prøvde å ha fokus på trening og Kollenhelgen. Jeg var hele tiden bestemt på at det var en avgjørelse jeg skulle ta etter Kollen, sier Lundby.

Totningen sikret tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt i Kollen. Senere samme dag meddelte hun at droppet å sette utfor som prøvehopper i Vikersund, verdens største hoppbakke.

– Om jeg var fornøyd med den avgjørelsen, vet jeg ikke. Jeg er innstilt på å hoppe skiflyging senere, sier Lundby noen måneder etter oppstyret.

– Ville du tatt samme beslutning nå?

– Det er vanskelig å si. Det er ikke sånn at jeg angrer på den beslutningen, men jeg vet ikke hva jeg gjør neste gang. For å si det sånn, sier Lundby.

Overrasker turistene

Selv om hun så gjerne vil sette utfor i skiflyging, er det kampen for flere storbakkerenn som står Kolbukameratene-hopperen nærmest.

– Jeg vil ha flere storbakker først. Da er det naturlig at vi er på plasser der gutta allerede er. Det vil gjøre det billigere, for det koster mye å produsere renn i store bakker. Å gjøre renn sammen med gutta tenker jeg er bra for både økonomien og interessen. Flere blir oppmerksomme på oss, sier Lundby.

Hun trener til daglig i Lysgårdsanlegget i Lillehammer hvor hun bor.

– Det er fortsatt folk som ikke vet at jenter hopper på ski. Det er jo turister i bakken i Lillehammer som sier «å, jenter». Det blir heldigvis mer og mer kjent, sier Lundby.

(©NTB)