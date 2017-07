Isaksen: – Må ha mindre smerter enn nå

– Lokalbedøvelsen virket ikke slik vi håpet. Jeg fikk ikke nok smertelindring, og jeg måtte kjempe meg gjennom kampen. Selv om jeg synes jeg gjorde det helt OK, så var det ikke optimalt, og jeg fikk ikke prestert slik jeg ønsket, sier hun til NTB.

Håpet var at bedøvelse skulle ta bort smertene i hælen som har plaget henne de siste ukene, og som vil fortsette å gjøre det i tiden framover. Det virket ikke, og den drøye halvtimen hun spilte mot Nederland ble en prøvelse.

– Det er bare smertene det handler om. Skaden blir ikke verre av belastningen, og om jeg kan få nok smertelindring så føler jeg meg frisk nok og god nok til å kunne være med å bidra. Men jeg må ha mindre smerter enn jeg har nå, sier hun.

Ikke nok

– I EM møter vi de beste lagene i Europa. For å kunne prestere godt må man være 100 prosent. Det er ikke godt for meg å ha det sånn som det er nå, og det gavner ikke laget om jeg er på 50-60 prosent.

Hun har gledet seg veldig til EM etter at en alvorlig kneskade kostet henne nesten to år og blant annet VM-sluttspillet i Canada for to år siden. Isaksens kvaliteter er også sterkt ønsket av landslagssjef Martin Sjögren.

– Vi får se om vi prøver en ny runde med bedøvelse og håper å treffe bedre. Jeg er litt usikker på hva planen blir videre, men vi gjør iallfall alt vi kan, sier hun.

Må treffe

– Jeg er ikke ekspert på det medisinske, men det handler nok om å treffe det området som er vondt og bedøve det. Om det er umulig eller ikke er jeg usikker på. Det kan være at vi må prøve oss litt fram for å se om vi kan treffe riktig punkt og få nok smertelindring.

Hun føler det ikke er riktig å stå i veien for andre spillere dersom man ikke lykkes bedre med smertelindring.

– Vi gjør det vi kan, og så får vi se om det viser seg best å bruke meg eller om det er best å bruke andre.

(©NTB)