Andrine Hegerberg: – Skal gjøre det vanskelig for Martin

– Jeg har så klart lyst til å bidra, og EM har vært et stort mål. Det er også flere klubber som har vist interesse for meg, og jeg hadde veldig lyst til å spille åpningskampen og bidra. Det var Martins valg at jeg ikke skulle det, og da var det ikke annet å gjøre enn å backe de andre og være viktig selv om jeg ikke spilte, sier hun til NTB.

– Vi har ikke råd til at noen skal gå og være sur, så jeg bruker aggresjonen jeg har på treningsfeltet. Jeg prøver å gjøre det vanskelig for Martin ikke å la meg spille neste gang.

Eldstesøster Hegerberg var blant de aller friskeste på mandagens trening nær Norges EM-base i Apeldoorn. Der var humøret på plass igjen i troppen, men Hegerberg vil ikke smile for mye.

– Det var ikke godt nok det som ble prestert mot Nederland. Om vi har ambisjoner om å nå lenger i EM så er vi nødt til å ta tak alle sammen, og klinke til mer. Det er bra smilene er tilbake, men jeg synes vi skal bygge opp litt aggresjon også, sier hun.

– I annen omgang savnet jeg at noen tok en takling for laget.

Tungt

Hun har vært fast i laget siden Sjögren ble landslagssjef, og det var en overraskelse for de fleste at hun ble vraket mot Nederland.

– Så klart var det tungt, men sånn er toppidretten, og man må hele tiden omstille seg. Det var ikke innmari kjekt å se på den kampen, men da den bikket 90 minutter var jeg allerede klar for neste kamp. Den har jeg veldig lyst til å spille, sier hun.

24-åringen har fortsatt kontrakt med Birmingham, men har registrert interesse fra andre klubber. Blant annet har lillesøster Adas arbeidsgiver Lyon snust på henne.

– Det er noen klubber som er ute og lusker. Jeg tenker at hvis jeg spiller bra så dukker det opp noe, men jeg vil ta ting i riktig rekkefølge, og nå er det EM som gjelder.

Glad for støtte

Andrine Hegerberg har fått med seg Mats Møller Dæhlis mye omtalte Instagram-innlegg søndag. Han slo et slag mot machokultur i fotballen, særlig i England, og fordommer mot kvinner som spiller fotball.

Han skriver blant annet at han «forakter alle som ikke viser jentene respekt, som slenger dritt og skriver dritt i kommentarfeltene nærmest for moro skyld», og oppfordrer til å støtte Norge i EM. Innlegget har fått tusenvis av «likes».

– Jeg har hørt om det, men ikke lest det selv. Slik jeg forstår det er det en veldig fin gest. Kult og kjekt at folk står litt opp for oss, sier Hegerberg.

Hun har ikke merket så mye til de negative holdningene Dæhli beskriver under sin tid i Birmingham.

– Egentlig har jeg merket mest det motsatte, for jeg er tett innpå kvinnelagets fans. Men man kan jo ta en tur på Twitter om man ønsker det, så finner man mye rart.

