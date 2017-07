Alpinlandslagene på norsk sommersnø i august

Både verdenscuplaget og europacuplaget vil være samlet på Folgefonna i august i det som blir starten på snø for alpinlandslaget både på kvinne- og herresiden.

– Det er viktig å utnytte de gode forholdene i Norge på sommeren. I fjor ble vi prioritert høyt med tanke på egne traseer. Dette er svært optimalt for fartsutøverne og teknikkutøverne, sier sportssjef Claus Ryste.

I tillegg planlegger flere av landslagene en samling på Juvass før sesongåpningen i Sölden i oktober.

– Vi har virkelig gode muligheter til å trene effektivt på våre egne breer på Folgefonna og Juvass. Sammenlignet med andre nasjoner er disse treningsstedene så gode at vi har et virkelig konkurransefortrinn i utvikling av framtidige verdenscupalpinister. Måten vi ble tatt imot med lagene på i fjor viser også at vi får det lille ekstra i service som gjør dette til et av høydepunktene på årets samlingskalender, sier Ryste.

