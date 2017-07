Tutta sliter i US Open, fikk klem av Trump

Den norske golfveteranen åpnet tredjerunden med par på de to første hullene. Så fulgte to bogeyer på de to neste. Hun reparerte noe med birdie på det 8. og det 12. hullet.

En dobbeltbogey på 17. hull ødela en god avslutning. Med totalt 220 slag ligger Tutta på en delt 51.-plass og er fire slag over par.

Det er fredagens 76-runde som har ødelagt mest for henne i årets tredje majorturnering. Hun hadde 70 slag på åpningsrunden.

Trump-besøk

Kinesiske Feng Shangang leder ett slag foran den sørkoreanske duoen Choi Hye-jin og Amy Yang på delt 2.-plass. Før søndagens avslutningsrunde er Feng ni under par.

Årets US Open spilles på Trumps golfbane i Bedminster i New Jersey. Den amerikanske presidenten overvar lørdagens runde. Han ble møtt av et jublende publikum som ønsket ham velkommen.

Publikum fikk etter hvert beskjed om å roe seg ned. Feng sa hun kunne høre publikum rope for presidenten fra greenen på 15. hull. Alle som slo ut fra 16. hull, fikk applaus av Trump.

Venner

Det er ingen hemmelighet at Trump og Pettersen har vært gode venner i en årrekke. Lørdag møtte Oslo-jenta USAs president etter å ha lagt bak seg nok en skuffende runde. Trump hilste ved å gi henne en klem og kyss på kinnene.

Da NTB møtte Donald Trump under British Open på Trump-banen Turnberry i Skottland for to år siden, sa han følgende om sin norske venn:

– Jeg har kjent henne i noen år og har sett henne i mange turneringer på mine baner. Det er slik jeg har lært henne å kjenne. Hun er en stor spiller, men viktigere – en fantastisk person, sa Trump til NTB den gangen.

