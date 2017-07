Stjernesmell for Norge i EM-åpningskampen

"Oranjevrouwen», som Nederlands kvinnelandslag kalles, er i ferd med å bli stjerner i eget land, og de hevet sin status ytterligere ved å påføre Norge en stjernesmell foran kongeparet og 23.000 andre fans.

– Vi hadde håpet på en bedre start. Prestasjonen kom ikke opp på det nivået vi hadde håpet og kanskje kan kreve. Vi hadde først og fremst problemer i angrepsspillet. Det gjorde at vi fikk stor strekk, ble uorganiserte og fikk mange brudd mot oss, sa landslagssjef Martin Sjögren da han møtte norsk presse etter tapet.

– Nederland utnyttet det, og i dag tapte vi faktisk for et lag som var bedre enn oss.

For aller første gang har Norge tapt for Nederland i en kamp av betydning. Eneste tidligere tap (på 14 kamper) kom i en kvalifiseringskamp da Norge allerede var klar for sluttspill.

– Vi var preget i dag, og det var lite som stemte, men vi har to ufattelig viktige kamper foran oss, og det er ikke lov å legge seg ned. Vi skal slå tilbake mot Belgia og Danmark, sa kaptein Maren Mjelde.

Stupte fram

Gang på gang hadde Shanice van de Sanden brukt farten og brutt gjennom på høyresiden. I det 66. minutt var hun inne i midten da Lieke Martens la inn fra venstre. Hun stupte fram foran Nora Holstad Berges klareringsforsøk og stanget ballen i mål.

Det var et fortjent ledermål for Nederland, som var hakket bedre enn Norge helt fra start og kom til de største sjansene. Imponerende duellstyrke i eget felt og en 37-årig superkeeper hadde inntil da holdt Norge inne i kampen.

Ingrid Hjelmseth tok fram sin aller beste redning allerede i kampens åpningsminutt, og berget Norge flere ganger etter det, men på scoringen var hun sjanseløs.

Norge var ikke uten muligheter. Caroline Graham Hansen ga mange prov på sine ferdigheter og skapte en rekke farlige situasjoner, men ingen av dem ble utnyttet.

Sjokkstart

Som i generalprøven tirsdag kunne Norge fått en marerittstart. Før det var spilt et halvt minutt ble van de Sanden spilt gjennom på kant. Innlegget fant Martens helt alene foran mål, men Hjelmseth tok fram en redning fra øverste hylle.

Hun viste klasse igjen da Martens sendte i vei en dupper i det 14. minutt. Hjelmseth vippet ballen over til corner.

Selv om Norges spill haltet stygt, virket nederlenderne virket flere ganger forsvarsløse da Caroline Graham Hansen raidet. Gang på gang tok hun seg med finter og rykk til dødlinjen og slo inn.

Hun hadde Norges første store sjanse etter et drøyt kvarter, da Ingrid Moe Wold spilte fram Ada Hegerberg, som lurte ballen mellom to motspillere. Hansen lurte sin motspiller, men keeper blokkerte avslutningen fra kort hold.

Flere ganger satte Hansen opp Hegerberg, men Lyon-spissens avslutninger var ikke av beste merke. Mot slutten av omgangen viste Mjelde fram frisparkfoten fra 25 meter, men keeper slo til corner.

Like fullt var Nederland best og skapte mest både før og etter sitt vinnermål. Norges annen omgang var svak, og laget må opp flere hakk om det skal bli EM-suksess.

(©NTB)